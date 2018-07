Nagl sauer über Olympia-Aus: „Im Stich gelassen!“

Dafür würden „täglich Unwahrheiten öffentlich kolportiert“. „Die Achse der perspektivenlosen Neinsager von KPÖ und Grünen bis zur Landes-SPÖ hat sich leider durchgesetzt“, so Nagl. Es blieben viele Fragen: „Wird nun die Langlaufstrecke in der Ramsau nicht saniert und verzichtet man zukünftig auf Weltcuprennen? Werden A2 und A9 oder auch die Murtalschnellstraße nicht saniert? Wird der Bau des Koralmtunnels eingestellt? Was erspart man sich jetzt, da man die Olympischen Spiele nicht wollte?“