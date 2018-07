Deutsche Asyleinigung stößt Österreich sauer auf

Alles schien eitel Wonne am Donnerstagabend im rechtskonservativen Spektrum in Österreich und Deutschland. Im Parlament wurde von der Bundesregierung die Verschärfung des Asylrechts beschlossen, nahezu parallel dazu versprach der deutsche CSU-Innenminister beim Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), dass es in der deutschen Asyl-Einigung keinen Nachteil für Österreich geben werde. Zufrieden ging man spätabends auseinander. Frei nach Wilhelm Busch: „Sei mir willkommen, süßer Schlaf! Ich bin zufrieden, weil ich brav.“