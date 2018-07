Jahreszeugnis für die steirische Landesregierung

Ex aequo knapp dahinter: Barbara Eibinger-Miedl und Hans Seitinger. Beifügungen bei der Wirtschaftslandesrätin: rasch in ihre Rolle gefunden, eloquent, macht international eine gute Figur. Und beim Agrar-Landesrat hat die Redaktion Verständnis, dass Seitinger beim Thema Landwirtschaft an mehreren Fronten zu kämpfen hat, dass er sich aber bei den Frost- und Hochwasserkatastrophen vorbildhaft geschlagen hat.