Ohne Chemie gegen Gelsen

Bremsen, Fliegen, Stechmücken orten Ihre Opfer über Gerüche. Die Überlegung sie durch Störung der Wahrnehmung bzw. Substanzen die sie nicht mögen fernzuhalten, liegt nahe. Hier gewinnen vor allem Eukalyptus-, Lavendel, Teebaum-, Sandelholz- und Zitronellöl an Beliebtheit. Der Wirkstoff Citriodiol (p-Menthan 3,8-diol) gilt in Studien als besonders wirksam. Er ist vorrangig in Mischungen aus Eukalyptus- und Zitronellöl vorhanden. Bei ätherischen Ölen darf aber nicht vergessen werden, dass sie Allergien hervorrufen können. Aus diesem Grund empfiehlt sich ein einfacher Test. Einen Tropfen ätherisches Öl mit einem Esslöffel Maiskeim- oder Olivenöl mischen und auf Handrücken oder Ellenbeuge verteilen. Zeigt sich eine Rötung, dann sollte keine weitere Anwendung erfolgen. Generell ätherische Öle nie direkt in konzentrierter Form auf die Haut aufbringen. Auf 100ml Körperlotion oder Olivenöl, kann man im Durchschnitt 20 Tropfen ätherisches Öl verwenden. Nach dem Baden oder bei heftigem Schwitzen, das Öl mehrfach auftragen.