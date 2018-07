Junuzovic trifft bei Test erstmals für Salzburg

Zlatko Junuzovic hat beim 3:0 im Testspiel von Red Bull Salzburg gegen den russischen Klub FK Ufa seinen ersten Treffer für Österreichs Meister erzielt. Der ehemalige Teamspieler war am Mittwoch in Matrei in der 18. Minute mit einem Schuss aus rund 20 Metern erfolgreich. Die übrigen Tore für die Salzburger erzielten Jerome Onguene (38.) und Smail Prevljak (52.).