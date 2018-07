Bus-Konzept auf ganzer Linie

Für Klosterneuburg heißt das: Ab sofort gibt es einen 10-Minuten-Takt vom Rathausplatz zum Bahnhof in Kierling, was dort auch die Park-&-Ride-Anlage entlasten soll. Außerdem werden alle Busse ausgetauscht und digitale Anzeigetafeln an den Stationen angebracht. Zwischen Heiligenstadt und Maria Gugging kommen Gelenkbusse zum Einsatz. Unter der Woche sind die Busse großteils im Halbstunden-Takt bis 22 Uhr unterwegs. Auch die Anbindung an die Bezirkshauptstadt Tulln sowie den Bahnhof Tullnerfeld wurde verbessert.