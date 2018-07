Fahrräder gestohlen: Ungar in Heimat festgenommen

Ein 31-jähriger Ungar soll am 11. April in Feldbach in ein Kellerabteil eingebrochen und zwei hochwertige Fahrräder im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen haben. Jetzt wurde der mutmaßliche Täter ausgeforscht, in Ungarn festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Er befindet sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Untersuchungshaft.