Schweiz will heute ihre Eishockey-Kollegen rächen

Lang ist es nicht her, da standen sich die Schweiz und Schweden gegenüber - nicht auf dem Fußballfeld, sondern auf blankem Eis, das bessere Ende hatte das „Drei-Kronen-Team“, das am 20. Mai in Kopenhagen das Finale der Eishockey-WM gewann. 2:2 nach Verlängerung, Sieg im Penaltyschießen (1:0).