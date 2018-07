Kaiser Federers neue Kleider: Mega-Deal mit Uniqlo

Es gab kaum ein anderes Thema am ersten Tag des diesjährigen Turniers in Wimbledon. Erstmals betrat Roger Federer den „heiligen“ Rasen nicht in Kleidern von Nike, das seit Juniorenzeiten sein Ausrüster gewesen war. Gemunkelt worden war schon lange von einem Mega-Deal mit Uniqlo, zuletzt in Stuttgart und Halle sowie in Wimbledon im Training hatte der Basler aber immer noch Kleider von Nike getragen.