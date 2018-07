Kulturjahr 2020 in Graz: Konzept liegt jetzt vor

In den Mittelpunkt ihrer Überlegungen zum Kulturjahr 2020 stellten Riegler und Otto Hochreiter, der das Projekt in der Entwicklungsphase geleitet und mit gut 60 Ko-Autoren das Konzept erarbeitet hat, Stadt- und Kulturentwicklung. Mit einem zusätzlichen Budget von fünf Millionen Euro will man kein neues Festival zwischen die bereits vorhandenen schieben, es sollen vielmehr Kunst-Projekte gefördert werden, die niederschwellig zugänglich sind, die vorzugsweise im öffentlichen Raum (an den neu gestalteten Murufern und im Reininghausgelände) stattfinden und die Zukunftsmodelle für ein funktionierendes Miteinander vorstellen.