Die Steiermark war schon wieder die Blitz-Hochburg

Die Steiermark ist und bleibt das blitzreichste Bundesland Österreichs, das bestätigt die Bilanz für den Juni 2018. Hier wurden in der Steiermark 184.754 Blitze registriert, das sind 40 Prozent aller Entladungen in Österreich. Weiz führt mit 27.350 Blitzen die Bezirksstatistik an.