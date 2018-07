Deutscher Bergsteiger vom Seekarspitz geborgen

Das deutsche Urlauberpaar (41 und 33) war am Samstagvormittag in Obertauern von der Hochalm in Richtung Seekarspitz aufgebrochen. Wegen schlechter Sicht drehten die gut ausgerüsteten Deutschen jedoch kurz vor dem Gipfel wieder um. Nach dem Sturz konnte der Mann nicht weiter absteigen und seine Begleiterin alarmierte den Notruf. Die Bergrettung Obertauern konnte den Verunglückten nach der Erstversorgung zu einem Plateau bringen, wo der Heli den Verletzten aufnehmen konnte. Die Frau wurde von der Bergrettung ins Tal gebracht.