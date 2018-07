Motorradfahrer prallte gegen Holzbalken

Am Samstag gegen 13:30 Uhr lenkte ein 26-jähriger Deutscher sein Motorrad auf der L 21 von Namlos kommend in Richtung Stanzach. In einer Linkskurve geriet er zurerst zu weit nach rechts in Richtung Leitschiene, weshalb er in weiterer Folge sein Motorrad verriss. Daraufhin geriet er über den linken Fahrbahnrand hinaus und kollidierte dort mit einem Holzbalken. Der 26-Jährige erlitt einen Schlüsselbeinbruch und wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Reutte verbracht.