Formel 1: Die Fahrer, wie sie keiner kennt!

Für Sebastian Vettel gab’s in der Jugend nur ein Idol: In seinem Kinderzimmer hing ein großes Poster von Michael Schumacher. Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo ist ein großer Verehrer von Moto-GP-Star Valentino Rossi. Der Helm des „Doctors“ wäre vermutlich das Prunkstück in der großen Helme-Sammlung des Australiers. Der ehrgeizige Max Verstappen ist von Kindesbeinen an ein leidenschaftlicher Playstation-Fan. Wenn er dabei gegen Papa Jos einmal verlor, wechselte er aus Wut das Spiel.