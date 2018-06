Fellaini verlängert Vertrag bei ManUnited bis 2020

Ich bin froh, dass meine Reise als Spieler von Manchester United weitergeht„, ließ Fellaini via Twitter aus dem WM-Camp in Dedowsk wissen. Mit Belgien hat Fellaini das Achtelfinale erreicht. Dort treffen die “Roten Teufel" am Montag (20 Uhr) auf Japan. Fellaini ist seit 2013 für ManUnited tätig und brachte es in 156 Pflichtspielen auf 20 Tore.