Juhnke-Witwe über den Abschied vom Entertainer

Emotionale TV-Dokumentation

In der ServusTV-Dokumentation, die im Oktober zu sehen sein wird, will Wörthersee-Legende Retzer ein Stück Emotion mit den Sehern teilen, „Ja, denn mit all jenen Menschen, über die ich Drehs mache, hatte ich oftmals sehr persönliche Beziehungen. So hat mir Harald Juhnke auch seinen letzten Brief gewidmet, aus dem ich dann vorlesen werde.“