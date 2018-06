Rache an DFB-Star Kroos: Auch Brasilianer spotten!

Am 1. Januar 2017 sorgte der Mittelfeldspieler mit einer Neujahrsbotschaft der etwas anderen Art für Lacher. Auf Spanisch schrieb Kroos via Twitter: „Alles Gute für das Jahr 2017.“ Statt den Zahlen „1“ und „7“ verwendete Kroos die Flaggen von Brasilien und Deutschland. Ein Seitenhieb gegen den Rekordweltmeister. Kroos spielte auf die historische 1:7-Niederlage von Brasilien gegen den späteren Weltmeister Deutschland bei der WM 2014 an.