Murray in Eastbourne im Achtelfinale ausgeschieden

Der als Nummer zwei gesetzte Edmund steht aber bereits auf Platz 18 der Weltrangliste, während Murray verletzungsbedingt fast ein Jahr nicht gespielt und in Eastbourne sein erst drittes Match nach der Rückkehr in die Turnierszene absolviert hat. Murray wurde mit „standing ovations“ verabschiedet. Er muss nun entscheiden, ob er nächste Woche in Wimbledon antritt, wo er 2013 und 2016 den Titel gewonnen hat.