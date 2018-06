Not-OP: So geht es deutscher Rad-Olympiasiegerin

Die 27-jährige Vogel hatte am Dienstag für einen Teamsprint in Cottbus trainiert und war auf der Betonpiste mit einem Tempo von fast 60 Stundenkilometern mit einem niederländischen Junioren-Fahrer kollidiert, der nicht ernsthaft verletzt wurde. Vogel wurde mit Wirbelsäulenverletzungen in ein Berliner Krankenhaus geflogen.