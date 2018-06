Horrorsturz! Rad-Olympiasiegerin schwerst verletzt

Die Radsport-Welt bangt um Kristina Vogel: Die deutsche Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel wurde bei einem Trainingsunfall schwer an der Wirbelsäule verletzt! Das teilte der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) am Dienstagabend mit. Die Erfurterin war zuvor auf einer Bahn in Cottbus mit einem Rennfahrer bei hohem Tempo zusammengestoßen.