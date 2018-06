David Byrne: Die große Kunst der Performance

Verwundert waren David-Byrne-Fans nicht über die Tatsache, dass er schon im Laufe des Nachmittags in der Nähe des MuseumsQuartiers zu sehen war. Der Musiker hat sich einfach das Rad geschnappt. So, wie er es immer und überall macht, wenn es Wetter und Gegebenheiten zulassen. Die Liebe zur Leibesertüchtigung auf zwei Rädern begleitet ihn schon sein ganzes Leben lang. In seiner Heimat New York bewegt er sich kaum anders fort, nur wenn er in den Musikbusiness-Moloch Los Angeles muss, dann muss ein Auto her. Als Höhepunkt seiner Symbiose mit dem Fahrrad entstand vor neun Jahren das Buch „Bicycle Diaries“ - musikalisch diesen Winter sein Album „American Utopia“. Wenn Byrne am Drahtesel sitzt, kommen ihm die besten Ideen und er summt die Melodien in sein Smartphone.