Argentinien & Messi machen am Tor zur Hölle kehrt!

Quasi in allerletzter Sekunde hat sich Argentinien doch noch für das Achtelfinale der Fußball-WM qualifiziert - und sinnbildlich am Tor zur „Fußball-Hölle“ kehrtgemacht! Ein Treffer von Marcos Rojo in der 86. Minute sicherte dem schwer unter Druck stehenden Vizeweltmeister am Dienstag in St. Petersburg einen 2:1-Sieg über Nigeria und Platz zwei in Gruppe D. Die nächste Bewährungsprobe wartet im Achtelfinale mit Frankreich. Superstar Lionel Messi hatte Argentinien mit seinem ersten WM-Tor seit vier Jahren früh in Führung gebracht (14.). Durch einen Foul-Elfer glich Victor Moses (51.) bald nach Wiederbeginn etwas überraschend aus, ehe sich in einem spannenden Finish der Doppelweltmeister doch noch durchsetzte.