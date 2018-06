Die Stimmen zu Nigeria gegen Argentinien

Jorge Sampaoli (Teamchef Argentinien): „Wir hatten einen guten Plan. Wir sind besser als Nigeria und haben das in der ersten Hälfte auch gezeigt. Wir sind sehr glücklich, dass wir das bessere Ende für uns hatten. Ich denke, dass der Sieg heute über den Kampf zustande gekommen ist. Meine Spieler haben gegen einen sehr starken Gegner gezeigt, was sie können. Wir haben bis zum Schluss gekämpft und alles gegeben. Das wichtigste am heutigen Abend war, dass die Spieler bis zum Schluss mutig gespielt und an die Chance geglaubt haben.“