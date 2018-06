Handlbauer gewann Poker um Bruckmüller-Immobilie

„Das Leben, ein Fest“, lautet das Motto der Handlbauer-Gruppe, die auch einen auf die Schlachtung von Rindern und die Zerlegung von Rindern und Schweinen spezialisierten Standort in der Linzer Holzstraße betreibt. Für den dortigen Nachbarn sind die letzten Monate kein Fest gewesen: Im November musste Reifen Bruckmüller Insolvenz anmelden. Bis auf den Betrieb in Leonding, der von Johanna Bruckmüller geführt wird, sind alle Standorte des Reifen-Spezialisten pleite, nur noch wenige Mitarbeiter sind an Bord.