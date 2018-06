Firma GE Jenbacher hat einen neuen Besitzer

Der Investmentfonds Advent International hat eine verbindliche Vereinbarung zum Kauf des Distributed Power-Geschäfts von General Electric für 3,25 Mrd. US-Dollar (2,6 Mrd. Euro) unterzeichnet. Dies teilte das Unternehmen am Montag in einer Aussendung mit. Die Transaktion umfasse die Produktlinien Jenbacher und Waukesah sowie die Produktionsstandorte in Österreich, Kanada und den USA, hieß es.