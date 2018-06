Welche Promi-Beauty ist diese sexy Strandnixe?

Sommerzeit ist Ferienzeit - auch für die Promis, die brav ihre Bikini-Schnappschüsse mit ihren Fans teilen. So auch Gigi Hadid, die sich jetzt zu einem besonders sexy Schattenspiel hinreißen ließ: Im knallroten Bikini rekelt sich die 23-Jährige lasziv am Rande eines Fotoshootings vor traumhafter Kulisse im Schatten der Terrasse. Das Spiel von Licht und Schatten tut sein Übriges, um die Traumkurven der Model-Beauty perfekt in Szene zu setzen.