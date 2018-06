2:2! Japans Honda verhindert Senegal-Sieg!

Japan und der Senegal haben im direkten Duell der beiden Sieger des ersten Spieltags in Gruppe H bei der Fußball-WM in Russland eine Vorentscheidung im Kampf um das Achtelfinale verpasst. Die beiden Überraschungsteams trennten sich am Sonntag in Jekaterinburg 2:2. Japans Tore erzielten Takashi Inui (34.) und Keisuke Honda (78., unten im Bild). Auf der anderen Seite trafen Sadio Mane (11.) und Moussa Wague (71.).