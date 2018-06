Schwalbe, Tor und Tränen: Neymars nächste „Show“

In Minute 97 fiel Neymar viel positiver auf. Bei einem Konter musste der Offensivmann das Spielgerät nach Pass von Douglas Costa nur noch ins leere Tor bugsieren. Es war das späteste Tor in der Geschichte der Weltmeisterschaften (in der regulären Spielzeit). Das 2:0 war somit der Schlusspunkt in einer dramatischen Partie.