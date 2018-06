Mit Zivilcourage gegen den Müll in der Natur

Wir leben in einer aufgeklärten Gesellschaft. Warum bleibt dennoch Müll liegen?

Jede Gesellschaft hat soziale Normen - die meisten sind fördernd für den Zusammenhalt. Der Mensch hat eine starke Kooperationsbereitschaft. Wir arbeiten in Teams oder helfen in der Nachbarschaft. Gibt es aber individuelle Anreize, die gegen das soziale Wohlbefinden arbeiten, funktioniert das System nicht mehr.