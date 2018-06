Und schon wieder Unwetter in der Steiermark

Mit mehr als 30 Grad erlebten viele Steirer einen heißen Sommerbeginn. Doch am Abend kam die bittere Abkühlung in Form von Unwettern. Über die ganze Steiermark verteilt gab es Gewitter, besonders die Bezirke Murau und Weiz waren betroffen. Auch in und rund um Graz blitzte und donnerte es, dazu gab es Starkregen. Insgesamt rückten am Nachmittag und Abend in der Steiermark 181 Feuerwehren zu 280 Einsätzen aus.