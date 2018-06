IOC-Vice: Graz „extrem starker Olympiakandidat“

Budget von 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro

Das finanzielle Risiko sei überschaubar, wollte Samaranch dahingehende Sorgen zerstreuen. Er hält ein Budget von 1,3 bis 1,5 Milliarden für ausreichend - der Spanier rechnet in Dollar. 925 Millionen würden vom IOC kommen, „zwei Drittel davon in bar, der Rest in Form von Dienstleistungen“, wie z. B. die TV-Produktion. Er hält es für realistisch, 200 bis 250 Millionen über Sponsoring zu lukrieren. Und mit dem Ticketverkauf 300 Millionen - „wenn die Stadien voll sind, und das werden sie hier sein“, ist er sich sicher. Wie viel in die Infrastruktur (Stadien, öffentlicher Verkehr etc.) investiert wird, sei nicht Sache des IOC (siehe auch Interview im Sportteil).