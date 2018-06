Hicke: „Deutschland hat kein überragendes Team!“

Hickersberger wurde am Donnerstag, dem 40. Jahrestag von Österreichs 3:2 gegen Deutschland bei der WM 1978 in Cordoba, mit seinen damaligen Kollegen in der Wiener Hofburg empfangen. Seit dem bisher letzten Pflichtspielsieg gegen den großen Nachbarn hätten die Österreicher fußballerisch aufgeholt. „Ich glaube, das Kräfteverhältnis hat sich doch etwas verschoben.“