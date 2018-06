Sturm-Probetraining: Foda lehnte „Einwurf-Depp“ ab

Für die englische Zeitung „The Mirror“ war es der „großartigste Einwurf in der WM-Geschichte“. Was der eingewechselte Iraner Milad Mohammadi in der Nachspielzeit bei der 0:1-Niederlage gegen Spanien darbieten wollte, weiß wohl nur er selbst. Und er hat sogar eine Österreich-Vergangenheit.