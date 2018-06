Das würden Promis als Kanzler verändern wollen

Über 1000 Gäste kamen auf Einladung von Bundeskanzler Sebastian Kurz ins edle Palais Schönburg am Mittwochabend in Wien. Bei prächtigem Wetter, spritzigem Wein und ausgiebigem Catering stießen Freunde, Kollegen und Wegbegleiter auf den Ausnahmepolitiker an. Doch Demonstranten und die daraus resultierenden Straßensperren, das Polizeiaufgebot und die ständige Hubschrauberüberwachung riefen allen ins Gedächtnis, dass Österreich nicht geschlossen hinter der Flüchtlingspolitik der Regierung steht. Ob das die Stimmung getrübt hat? Adabei-TV Moderatorin Sasa Schwarzjirg fand es heraus.