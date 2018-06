Bundesliga veröffentlichte Spielplan für 2. Liga!

Die 240 Saison-Spiele werden in den kommenden vier Jahren von Laola1 in Szene gesetzt. Jeweils 30 davon werden auf Laola1 sowie auf ORF Sport+ live und frei empfangbar zu sehen sein. Alle Live-Spiele werden am Freitag, am Samstag mit Anpfiff bis 14.30 Uhr bzw. am Sonntag bis 12.30 Uhr gestartet.