Macron zu Bursch: „Du nennst mich Herr Präsident!“

Auf dem Video ist zu sehen, wie Macron Schülern die Hände schüttelt, die am Montag an der Zeremonie zu Ehren französischer Widerstandskämpfer in der Gedenkstätte Mont-Valerien westlich von Paris teilnahmen. Als sich Macron nähert, stimmt einer der Teenager die Internationale an und schleudert dem Präsidenten die saloppe Begrüßung entgegen.