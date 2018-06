Schweini verspottet Italien - Konter von Materazzi

Was ist passiert? Schweinsteiger, der derzeit bei Chicago Fire kickt, hatte am Sonntag einen TV-Auftritt beim US-amerikanischen Fernsehsender TSN Sports. Auf die Frage des Moderatos, wer denn für ihn der große Favorit auf den Gewinn des WM-Titels in Russland sei, entgegnete der Weltmeister von 2014: „Das ist schwierig. Ich denke aber, Italien und die Niederlande haben auch gute Chancen!“