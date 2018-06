BMW 8er-Coupé: Die neue Münchner Eleganz-Gewalt

Was für eine Linie! Was für Formen! Fast könnte man annehmen, das sei noch das Concept Car, doch was wir hier sehen, ist die Serienversion des neuen Münchner Sportlers, der die 6er-Reihe ablöst. Die tief angeordneten Nieren in der ziemlich dreidimensionalen Front weisen eine hexagonale Kontur auf, daneben superflache LED-Scheinwerfer, auf Wunsch Laser-Licht. Das Dach fließt mit einer sogenannten Double-Bubble-Kontur ins Heck, wo gefühlt alle Sicken und Kanten platziert wurden, die sich weiter vorn nicht mehr ausgegangen sind. Die eine oder andere Linie weniger hätte den optischen Auftritt sicher beruhigt.