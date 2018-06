Prozess nach Mord an Ehepaar startet am Montag

Der 50-jährige Mohammed H. ist wegen Doppelmordes und der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung angeklagt, auch seine Einweisung in eine Anstalt wird beantragt. Zwar wird er in einem psychiatrischen Gutachten als zurechnungsfähig eingestuft, aber durch eine „querulantische Persönlichkeitsstörung“ sei er weiterhin gefährlich.