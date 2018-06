Plakat-Hetze gegen Wiener Arzt

„Pograpschen kann übrigens zur Hochzeit führen“

In seiner politischen Tätigkeit ist er unter anderem wegen seiner Aussagen zur Novelle des Gesetzes gegen sexuelle Belästigung aufgefallen. In diesem Zusammenhang meinte er 2015: „Ob der Popsch hält, was der Blick verspricht. Das erfahren zu wollen wird nun bestraft.“ Ebenfalls für Aufsehen sorgte damals die Äußerung: „Pograpschen kann übrigens zur Hochzeit führen. So war‘s zum Beispiel bei mir.“