David gegen Goliath: Puls 4 im Krieg mit YouTube

Langwieriger Streit um Musikvideos

Es ist nicht das erste Mal, dass YouTube wegen Rechteverletzungen der Prozess gemacht wird. Einer der weitreichendsten Fälle, der auch in Österreich für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, war der Streit zwischen YouTube und der deutschen GEMA. Letztere macht in Deutschland das, was in Österreich die AKM übernimmt: Sie überwacht, ob Werke von Musikern öffentlich abgespielt werden, und zahlt dafür Tantiemen an die Künstler aus.