RPG-Hit „Skyrim“ bekommt endlich einen Nachfolger

Bethesdas Rollenspiel-Meilenstein „Skyrim“ bekommt einen Nachfolger. Auf der Spielemesse E3 in Los Angeles hat der Publisher „The Elder Scrolls 6“ angekündigt, aber so gut wie nichts darüber verraten. Das legt nahe, dass man sich noch an einem sehr frühen Punkt im Entwicklungsprozess befindet und der Titel noch eine ganze Weile auf sich warten lassen wird. Fans wird freilich allein die Gewissheit freuen, dass einer in Entwicklung ist.