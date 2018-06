Thiem & Nadal: „Feindliche Lager“ unter einem Dach

Mehrmals täglich laufen sich die Betreuer von Dominic Thiem und der Clan von Rafael Nadal im Hotel in der Nähe des Eiffelturms über den Weg. Am Abend wird meistens kurz in der Lobby Schmäh geführt, viele gegenseitige Komplimente gemacht. „Ich hab vor Dominic extrem Respekt“, sagt der spanische Superstar, „an einem guten Tag kann er jeden schlagen …“