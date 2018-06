Serbien schlug Bolivien bei WM-Test in Graz 5:1!

Serbien befindet sich seit einer Woche im Trainingslager in Bad Waltersdorf. Am Montag fliegt das Team nach Kaliningrad, wo es 40 Kilometer entfernt sein WM-Quartier in Swetlogorsk bezieht. Serbien trifft bei der WM in der Gruppenphase auf Brasilien, Costa Rica und die Schweiz.