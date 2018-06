Schwerer Autounfall fordert sieben Verletzte

Im Orstteil Feichten, an der Mattseer Landesstraße L101, krachte ein 75-jähriger Flachgauer am Donnerstagnachmittag gegen den entgegenkommenden Pkw eines 48-Jährigen, sodass dessen Wagen auf der Gegenfahrbahn liegen blieb. Zwei weitere Fahrzeuge, die eines Flachgauers (71) und eines Deutschen (29), wurden dadurch in den Unfall verwickelt. Die Bilanz: sieben zum Teil schwer Verletzte.