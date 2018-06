St. Pölten verpflichtet Gartler und Puchegger

Beide unterschrieben vorerst für ein Jahr. Gartler erhielt beim LASK keinen neuen Vertrag mehr, nachdem er in 32 Pflichtspieleinsätzen, größtenteils als „Joker“, viermal getroffen hatte. Für den Angreifer ist es eine Rückkehr, im Frühjahr 2006 war er bereits von Rapid an die Landeshauptstädter verliehen. Auch für Puchegger verlief die vergangene Saison nicht nach Wunsch. Aus Deutschland kommend brachte er es bei Sturm nur auf fünf Pflichtspieleinsätze bei den Profis. Nun will der Ex-ÖFB-U20-Teamspieler in seiner ehemaligen Heimat neu durchstarten. Der gebürtige Melker stammt aus der Nachwuchsriege der Akademie St. Pölten.