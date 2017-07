Neue Broschüre hilfe bei Suche nach Hundetrainer

Die Broschüre ist ein Kooperationsprojekt von der Vereinigung Österreichischer HundeverhaltensTrainerInnen der Tierschutzombudsstelle Wien und der Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" und kann auf den Internetseiten der Organisationen heruntergeladen werden. Außerdem liegt sie ab sofort in den Megazoo- Märkten in Wien- Stadlau und Brunn am Gebirge auf.

Nein zur Gewalt im Hundetraining

Besonders die Nach- und Nebenwirkungen von falschem Hundetraining werden meist unterschätzt. Überholte Hundetrainingsphilosophien bauen leider darauf auf, den Hund unterzuordnen und ihn womöglich sogar durch Gewalt gefügig zu machen. Wird ein Training auf Basis solcher Methoden angeboten, gilt: "Finger weg!". Die Broschüre "So finden Sie die richtigen HundetrainerInnen" widmet sich auch diesem Thema - in der Heftmitte befindet sich ein herausnehmbares Poster, das den Unterschied zwischen überholten und modernen Methoden anhand von Grafiken anschaulich darstellt.

Unter folgenden Links können Sie die Broschüre downloaden: www.tieranwalt.at , www.megazoo.at und www.voeht.at .