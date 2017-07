"Big Bang Theory"- Star Melissa Rauch schwanger

I

spricht Melissa Rauch ausführlichund in der dritten Personüber die gemischten Gefühle, die die Schwangerschaft nun mit sich bringen. "Melissa erwartet ihr erstes Kind. Sie ist extrem überfreudig, aber wenn sie ehrlich ist, da sie eine Fehlgeburt hatte, hat sie auch ziemlich große Angst vor dem Moment, als es passieren wird."

Und weiter: "Es fühlt sich für sie seltsam an, es überhaupt anzukündigen, und sie würde lieber warten, bis ihr Kind zu Uni geht, um es irgendjemandem zu sagen. Aber sie versteht, dass sie die Neuigkeiten lieber selbst teilt, bevor jemand sie mitten in der Schwangerschaft mit einem herausragenden Bauch sieht."

Der Cast von "The Big Bang Theory" Foto: instagram.com/normancook

Schnell wird deutlich, dass die vergangene Fehlgeburt bei der 37- Jährigen tiefe Narben hinterlassen haben muss. Wie sie laut "Bang Showbiz" schreibt, habe diese den "schlimmsten Kummer ihres Lebens" ausgelöst und sie habe sich fortan nicht mehr über das Glück anderer werdender Mütter freuen können, denn "es fühlte sich jedes Mal an wie ein neuer Stich ins Herz". Gleichzeitig schäme sie sich aber davor, überhaupt so empfunden zu haben. Bleibt also zu hoffen, dass der "Big Bang Theory"- Star dieses Mal mit keinen Komplikationen kämpfen wird müssen.