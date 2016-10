So erlebte Sonnleitner sein Debüt im Stadion

Sorry, ich war da noch nicht so oft", entschuldigte sich Mario Sonnleitner, dass er sich nach dem Derby in der Mixed Zone auf die Seite der Journalisten stellte, nicht wusste, wo er hin musste. Das war amüsant. Nur der 30- Jährige verzog keine Miene. Er war geladen. "Ich habe wirklich alles gegeben. Für Rapid. Für den Klub. Für die Fans." Im Video oben sehen Sie was Sonnleitner & Co. nach der Partie zu sagen hatten!