Nur ein Hausarzt in Stadt: Stau im Wartezimmer

Warum der Herr Doktor künftig nicht mehr praktizieren darf, darüber will man bei der Ärztekammer lieber nichts sagen. Nur so viel: "Gesundheitliche Probleme waren ausschlaggebend." Dabei war der Betroffene erst im Jänner 2015 von der Gebietskrankenkasse unter Vertrag genommen worden. Bis zu einer Neubestellung - die Ausschreibung soll per frühestmöglichem Datum am 10. Jänner erfolgen - wird es also voll werden im Wartezimmer des verbleibenden Hausarztes in Laa.

Ein gefundenes Fressen für die städtische Opposition: "Die Bürgermeisterin hat es verabsäumt, rechtzeitig entsprechende Anreize für neue Mediziner zu schaffen", kritisiert die Liste Pro Laa. Doch unbesetzte Kassenstellen sind kein Einzelfall. Erst kürzlich konnte die Krankenkasse 30 neue Mediziner unter Vertrag nehmen, weitere 16 (mit dem jüngsten Fall nun wohl 17) Stellen sind aber nach wie vor unbesetzt. Eine Gefährdung für die Versorgung der Bevölkerung sieht man bei der Kasse dennoch nicht. Auch was Laa an der Thaya betrifft, wird beruhigt: "Bis zur Nachbesetzung sind im Sprengel genügend Ärzte im Dienst, um sämtliche Patienten zu behandeln", heiß es vonseiten der Kammer.